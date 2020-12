Erkenning Marokkaanse Sahara door VS leidt tot vreugde in Laayoune (video)

Duizenden mensen kwamen zaterdag bijeen op het Place du Méchouar in Laayoune om de Amerikaanse erkenning te vieren.

De patriottische bijeenkomst werd georganiseerd door de Istiqlal-partij na de aankondiging van het voornemen van de Amerikaanse president Donald Trump om een consulaat te openen in het zuiden van Marokko.

De Amerikaanse regering erkent daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara. In zijn proclamatie zei Trump dat het autonomieplan van Marokko de "enige oplossing" is om het decennialange conflict in de Sahara te beëindigen. Volgens Trump is een onafhankelijke Sahrawi 'staat' in de Sahara "onrealistisch".

De bijeenkomst werd bijgewoond door duizenden partijleden. Volgens partij-coördinator Moulay Hamdi Ould Rachid is de komst van het Amerikaanse consulaat een "erkenning van de geloofwaardigheid van zelfbestuur".



Niet geheel onverwachts was zowel Polisario als Algerije niet blij met de Amerikaanse erkenning. Pas twee dagen na Trump's proclamatie reageerde de Algerijnse premier Abdelaziz Djerad met het betoog dat de ontwikkeling zal leiden tot "destabilisatie" in Algerije.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Laayoune riep Ould Rachid riep het Polisario Front op tot rede en zei te hopen dat de Sahrawi's blijven samenwerken aan het Marokkaanse autonomieplan.



Marokkaanse Sahara

De Sahara is een voormalige Spaanse kolonie. Nadat Spanje het gebied in het zuiden van Marokko in 1975 verliet werd deze ingelijfd door het voormalige Spaanse protectoraat Marokko, wat het begin werd van een lange strijd tussen de regering van het Noord-Afrikaanse land en de Sahrawis die zich verenigden in het door Algerije gesteunde Polisario Front.

Na een jarenlange guerilla-oorlog werd er na bemiddeling van de Verenigde Naties in 1991 een wapenstilstand gesloten, en de belofte gedaan een referendum te houden over onafhankelijkheid. Het referendum is er echter nooit gekomen omdat beide partijen het niet eens kunnen worden over wie mag deelnemen aan de volksraadpleging.



Vorige maand werd de wapenstilstand, die al bijna drie decennia van kracht was, verbroken nadat er schermutselingen uitbraken tussen gewapende Polisario-milities en de Marokkaanse strijdkrachten (FAR).

Het Marokkaanse bevrijdingsleger heeft in november een militaire operatie uitgevoerd in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek. De inzet van FAR was nodig om Polisario-rebellen te verdrijven die sinds september de grensovergang El Guerguerate blokkeerden. Het kleine dorpje bevindt zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.

© MAROKKO.NL 2020