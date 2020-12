Casablanca: Ruim 50 arrestaties in illegale 'nachtclub'

marokko 14 dec 17:46

De politie in Casablanca heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een einde gemaakt aan een illegaal feest in een clandestiene 'nachtclub' in een villa in Ain Diab

De politie heeft 52 feestgangers opgepakt omdat ze de coronamaatregelen negeerden. De villa was omgebouwd tot nachtclub met een bar, bediening en bewaking. De tenlasteleggingen lopen uiten van drugsgebruik, drugshandel, prostitutie, openbare dronkenschap en de verkoop van alcoholische drank zonder vergunning, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. De twee 'managers', een Franse Marokkaan en een Ivoriaan, zijn eveneens opgepakt. Bij de politieoperatie werden ook verschillende soorten drugs en alcoholische drank in beslag genomen. © MAROKKO.NL 2020