Rutte: boek tot half maart geen reis naar het buitenland

Het kabinet raadt ook wintersportvakanties in het voorjaar af. Premier Mark Rutte zei in zijn coronatoespraak vanuit zijn werkkamer in het Torentje dat een negatief reisadvies nu tot half maart geldt.

Eerst adviseerde het kabinet alleen tijdens de kerstvakantie niet naar het buitenland te gaan. Overigens geldt voor veel landen sowieso al een 'oranje' advies, waarbij geldt dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. "De risico’s en onzekerheden zijn te groot. ". "Blijf zoveel mogelijk thuis en maak geen onnodige reizen," is het dringende advies van de premier. "Ook als je ergens in Nederland een huisje hebt gehuurd rond de feestdagen, kun je daarheen, maar daar gelden wel dezelfde regels als thuis." Daarvoor geldt ook wat betreft Rutte: geen onnodige uitstapjes.

De premier ziet dat het advies om thuis te blijven minder goed wordt nageleefd dan in de eerste lockdown en vraagt werkgevers om thuiswerkmogelijkheden te bieden. "Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen." Rutte laat ook weten dat hij de buurlanden van Nederland heeft gevraagd reizen hiernaartoe te ontmoedigen. Bovendien moeten alle reizigers uit niet-EU landen vanaf dinsdag een negatieve test hebben om Nederland in te mogen. © ANP 2020