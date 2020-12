Rutte: corona is geen griep, ondanks wat demonstranten denken

Het coronavirus is geen onschuldige griep "wat de demonstranten hier buiten nog steeds lijken te denken".

Dat zei premier Mark Rutte maandagavond tijdens zijn televisietoespraak over de nieuwe, zeer strenge lockdownregels. Tijdens zijn speech was duidelijk gejoel en gefluit te horen van buiten het Torentje in Den Haag.

"De rek is er echt uit, en dan moet het griepseizoen nog beginnen", zei hij vanuit zijn werkkamer over de opleving van het virus momenteel. Dat maakt deze verzwaring noodzakelijk, aldus de premier.

Ook zorgminister Hugo de Jonge, die de pers na afloop van de toespraak via videoverbinding te woord stond, benadrukt dat het coronavirus een serieuze zaak is.



"Laat op je inwerken wat er gebeurt in de zorg, met de verliezen van heel veel mensen die ons zijn ontvallen in het afgelopen jaar. Het is geen griepje, het is een heel naar virus dat ons raakt op alle mogelijke manieren."

Verder wilde De Jonge "niet te veel de vloer bieden aan deze groep mensen". Hij denkt dat de stille meerderheid de aanpak van het coronavirus juist steunt en het is volgens de bewindsman belangrijk juist die groep "een stem te geven".

