Israël: Airlines zijn klaar voor rechtstreekse vluchten Marokko

Israëlische luchtvaartmaatschappijen El Al en IsrAir hebben aangegeven bereid te zijn directe vluchten tussen Israël en Marokko aan te bieden.

El Al is naar eigen zeggen begonnen met het treffen van voorbereidingen om binnen drie maanden te starten met de luchtverbinding, meldt het Israëlische dagblad Jerusalem Post.

Volgens de krant beschouwt Israëls nationale luchtvaartmaatschappij de directe vluchten van en naar Marokko als "erg populair" bij Israëlische reizigers. De krant verwacht dat jaarlijks minstens 50.000 Israëliërs gebruik zullen maken van de lijndienst.

Ook IsrAir CEO Uri Sirkis heeft laten weten "binnen een paar maanden" te starten met 20 wekelijkse vluchten tussen de twee landen.



De verklaringen van de twee luchtvaartmaatschappijen kwamen kort nadat Marokko had aangekondigd de betrekkingen met Israël te zullen herstellen. Marokko ging over tot de historische zet als tegenprestatie voor de komst van een Amerikaans consulaat in het Zuid-Marokkaanse Dakhla. De VS erkent daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

Israëlische luchtvaartbedrijven hopen al langer op directe vluchten met het Noord-Afrikaanse land maar door de eenzijdig opgeschorte betrekkingen was dat lange tijd niet mogelijk.



Tijdens religieuze seizoenen maken Joden pelgrimstochten naar Marokko en bezoeken het joods erfgoed. Vooral Marrakech, Fes, Casablanca en Essaouira zijn populair onder Israëlische toeristen.

In 2018 hebben meer dan 80.000 Israëliërs een bezoek gebracht aan Marokko. Door het gebrek aan directe vluchten tussen de twee landen zijn Israëliërs genoodzaakt via luchthavens van Turkije en Griekenland te reizen.



Naar verwachting zal ook de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) directe vluchten tussen de twee landen gaan aanbieden. RAM kan daarbij last ondervinden van het aanbod van Emirati en Bahreinse luchtvaartmaatschappijen zoals Emirates, Etihad Airways en Gulf Air.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein gingen Marokko dit jaar voor en besloten in augustus en september de betrekkingen met Israël te normaliseren als onderdeel van het omstreden en uiterst onevenwichtige Amerikaanse annexatieplan 'Steal of the Century'.



