Consulaat Bahrein in Laayoune officieel geopend

Bahrein heeft maandag officieel een consulaat geopend in het zuid-Marokkaanse Laayoune.

Bahrein is daarmee het derde Arabische land dat een diplomatieke vertegenwoordiging opent in de zuidelijke provincies van Marokko en voegt zich bij een lijst van 17 andere landen die besloten consulaten in de regio te openen.

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita zat de openingsceremonie voor samen met zijn Baheinse tegenhanger Abdullatif Al Zayani.

De Golfstaat maakte de komst van het consulaat eind november tijdens een telefoongesprek tussen koning Mohammed VI en de koning van Bahrein Sheikh Hamad Bin Isa Al Khalifa. De Marokkaanse monarch beschreef de komst van het consulaat als historisch en een weerspiegeling van de steun van Bahrein inzake de territoriale integriteit van Marokko.



De nieuwe diplomatieke vertegenwoordiging van Bahrein bevindt zich in het groeiende diplomatieke district van Laayoune, waar inmiddels tien buitenlandse consulaten zijn gevestigd. Het Bahreinse consulaat ligt naast het Gabonese consulaat en tegenover het onlangs ingehuldigde consulaat van de Emiraten.

Met de diplomatieke vertegenwoordiging van de VAE heeft de stad Laayoune in minder dan een jaar tijd in totaal negen consulaten verwelkomd. Sinds november 2019 heeft de opening van verschillende Afrikaanse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Dakhla en Laayoune meer geloof gegeven aan de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

