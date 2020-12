Rabat: Geen toestemming voor pro-Palestina demonstratie (video)

De lokale autoriteiten in Rabat hebben naar verluidt geweigerd toestemming te geven aan een aantal pro-Palestina organisaties voor het houden van een sit-in in hoofdstad Rabat

Zondag kondigden meerdere pro-Palestina en mensenrechtenorganisaties aan een vreedzame sit-in te organiseren als protest tegen het recente voornemen van de regering om de betrekkingen met Israël te herstellen.

De organisaties zijn het niet eens met de aangekondigde verzoening met de Joodse staat en hekelen de "steunbetuiging" van Rabat aan bezetter en mensenrechtenschender Israël.

De Marokkaanse regering ging vrijdag over tot de historische zet als tegenprestatie voor de komst van een Amerikaans consulaat in het Zuid-Marokkaanse Dakhla. De VS erkennen daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.



Uit voorzorg zijn maandag veiligheidsdiensten in Rabat gemobiliseerd en is een veiligheidskordon opgezet rondom het parlementsgebouw. De politie is in grote getale aanwezig om te voorkomen dat de aangekondigde sit-in wordt voortgezet.

Het overgrote deel van de Marokkaanse bevolking is erg begaan met het lot van de Palestijnen en grijpen elke gelegenheid aan om hun ongenoegen over de Joodse bezetter aan te kaarten.



In september kwamen actievoerders in Rabat bijeen om te protesteren tegen de voorgenomen betrekkingen tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein.

Door de maatregelen tegen het coronavirus bleef de opkomst destijds beperkt tot slechts enkele honderden.

