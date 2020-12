Algerijnse president laat weer van zich horen (video)

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune heeft zondag op Twitter laten weten hersteld te zijn van het coronavirus.

Ook gaf hij het bevel een nieuwe kieswet voor te bereiden die binnen 15 dagen klaar moet zijn om de weg vrij te maken voor vervroegde parlements- en lokale verkiezingen.

De 75-jarige Tebboune maakte de aankondiging in een video op zijn Twitter-account. Het eerste bericht van de Algerijnse president sinds hij eind oktober naar Duitsland werd overgebracht voor behandeling tegen het coronavirus.

Het Algerijnse staatshoofd is momenteel nog in Duitsland om zijn behandeling af te ronden. Tebboune zei binnen 2-3 weken naar zijn land terug te zullen keren.

"Allah zij geprezen voor het verlenen van gezondheid na ziekte. Moge Allah de geïnfecteerden genezen, genade schenken aan de doden en hun families troosten. Onze terugkeer naar het vaderland is nabij, dus we kunnen doorgaan met het bouwen van het nieuwe Algerije", merkte hij op.



Tebboune zei dat de timing van zijn terugkeer naar Algerije nog moet worden bepaald maar dat hij naar verwachting over twee of drie weken thuis kan zijn. "Maar, ik volg de situatie in Algerije van uur tot uur", voegde hij eraan toe.

De president heeft zijn medewerkers gevraagd de nieuwe kieswet binnen 15 dagen voor te bereiden "om de fase na de grondwet te starten". Hij beloofde vervroegde parlements- en lokale verkiezingen te houden na de wijziging van de grondwet, die werd geratificeerd in een referendum begin november.



De zittingsperiode van het parlement en de gemeenteraden loopt af in 2022. Het parlement werd in 2017 gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Marokko

Tebboune liet zich ook even uit over het recente Amerikaanse besluit om een consulaat te openen in het zuiden van Marokko. De VS erkent daarmee de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara.



"Algerije is sterker dan sommigen denken (...) wat er nu gebeurt is waar we op hebben gewacht. Algerije zal niet aarzelen.", aldus Tebboune.

Algerije en buurland Marokko verschillen op veel punten van mening. Het meest prominente is het geschil over de Sahara tussen Rabat en het door Algerije gesteunde Polisario-front.

