CPB: Inkomen moeders bijna gehalveerd na geboorte van een kind

Het inkomen van Marokkaanse ouders daalt net wat meer dan voor vrouwen zonder migratieachtergrond.

Het inkomen van Nederlandse moeders daalt gemiddeld 46 procent na de geboorte van een kind. Het inkomen van vaders daalt niet. De daling bij moeders komt vooral omdat ze minder uren gaan werken.

Dat komt naar voren uit onderzoek van het Centraal Planbureau in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoogopgeleide moeders, vrouw-vrouw-koppels en moeders in de (semi)publieke sector gaan er minder op achteruit dan andere moeders.

Het CPB heeft gekeken naar het effect van het krijgen van kinderen op het inkomen van moeders en vaders, de zogenaamde ‘child penalty’. Daarbij werd ook gekeken naar de achtergrondkenmerken van moeders.



Het onderzoekt toont ook dat voor vrouwen met een migratieachtergond het inkomensverlies kleiner. is, behalve voor vrouwen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Hun inkomen daalt net wat meer dan voor vrouwen zonder migratieachtergrond.

Uit het onderzoek komt ook een samenhang naar voren tussen het inkomensverlies en het regelmatig bezoeken van religieuze bijeenkomsten. Ook bij die groep vrouwen daalt het inkomen meer, zo stelt het CPB.



Het planbureau zegt dat de verschillen in het inkomensverlies kunnen komen door verschillen in de kenmerken van de verschillende groepen, zoals de sociaaleconomische achtergrond, maar ook door verschillen in gendernormen en mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren.

Vergeleken met landen als Denemarken en Zweden is de inkomensdaling in Nederland relatief hoog, maar in Oostenrijk en Duitsland is de inkomensdaling juist groter.

© ANP 2020