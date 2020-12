'Schade voor rijscholen kan in de tientallen miljoenen lopen'

De schade voor rijschoolhouders in ons land door de coronacrisis kan oplopen tot tientallen miljoenen euro's. Dat zegt voorzitter Ruud Rutten van de Federatie Autorijschool Management (FAM) dinsdag.

De FAM is een van de grote spelers in de rijschoolbranche, samen met BOVAG, LBKR en VRB. Door de maandag afgekondigde lockdown mogen de rijschoolhouders geen rijles meer geven. Tijdens de eerste lockdown waren de rijscholen ook al een tijd dicht.

Rutten staat overigens "volledig achter" de maatregelen. "We kunnen wel blijven sappelen en met pleisters blijven plakken. Ja, het zal pijn doen, maar we moeten door de zure appel heen bijten om daarna hopelijk weer licht aan het eind van de tunnel te zien", zo zegt hij.

Rutten is zelf eigenaar van een rijschool in Venlo met 45 werknemers. Ondanks de overheidssteun heeft hij zelf inmiddels dit jaar tot nu toe al ongeveer anderhalve ton schade geleden. "De financiële kostenposten zullen op termijn voor de individuele ondernemers zijn. De NOW-regelingen zijn, eerlijk is eerlijk, een pleister op de wonde."



Jos van Zuylen van de Vereniging Rijschool Belang (VRB, 530 aangesloten rijscholen) krijgt veel telefoontjes en vragen vanuit de rijscholen, zo zegt hij dinsdag. "Dit kwam uiteindelijk toch wel redelijk onverwacht. Een week geleden had niemand verwacht dat dít zou gebeuren.

Nu liggen we weer compleet stil. Dat is vervelend voor ondernemers, maar ook voor de kandidaten", laat hij weten. "Als het bij die vijf weken blijft is er een schadepost die hopelijk te overzien is. Maar financieel gaan we dat merken, de kosten lopen door en er is geen inkomen. Je hoeft geen wiskundige te zijn om dat uit te kunnen rekenen. Maar leerlingen zaten al met lange wachtlijsten en die wordt er natuurlijk niet korter op. Dat is een bittere pil."

