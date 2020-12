Defensie trekt ruim 4 miljoen uit voor herstel in Hawija

Defensie trekt ruim 4 miljoen euro uit voor herstelwerkzaamheden in Hawija, de Iraakse stad die in juni 2015 zware schade opliep door een aanval van Nederlandse gevechtsvliegtuigen

Daarbij kwamen tientallen burgers om het leven. Het beoogde doelwit was een bommenfabriek van terreurgroep Daesh. Twee organisaties gaan de projecten uitvoeren.

Het United Nations Development Programme - Funding Facility for Stabilization gaat het lokale elektriciteitsnetwerk herstellen. De International Organization for Migration gaat naast puinruimen ook de essentiële infrastructuur opknappen en in overleg met de gemeenschap kijken hoe de werkgelegenheid kan worden bevorderd. De werkzaamheden zullen ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen.

Begin volgend jaar moeten beide organisaties aan de slag gaan. "De exacte aanvangsdatum van de projecten is afhankelijk van de contractafspraken die nu moeten worden gemaakt. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop", schrijft minister Ank Bijleveld van Defensie aan de Tweede Kamer.

De vrijwillige compensatie kwam er op aandringen van de Tweede Kamer.

