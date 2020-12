FNV spant rechtszaak aan tegen Uber

FNV heeft Uber gedagvaard omdat het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app chauffeurs niet volgens de cao voor taxichauffeurs betaalt.

Volgens de vakbond zijn Uber-chauffeurs gewoon werknemers, maar de techonderneming ziet hen als zelfstandigen die via haar platform werken.

Met een gang naar de rechter hoopt FNV alsnog af te dwingen dat er een einde komt aan die constructie. Volgens FNV-bestuurder Amrit Sewgobind zijn chauffeurs die via Uber ritten uitvoeren namelijk alleen op papier zelfstandige ondernemers. "Uber handelt en gedraagt zich in alles als een werkgever. Ze bepaalt welke chauffeurs en auto’s tot het platform toegelaten worden, het tarief waarvoor ze rijden en controleert de prestaties van chauffeurs", stelt Sewgobind.

Volgens hem zorgen de "schijnconstructies" met zelfstandige chauffeurs naast onderbetaling ook voor oneerlijke concurrentie met andere taxibedrijven.



De bond eist al langer dat Uber de chauffeurs als werknemers behandelt, dus ook volgens de geldende cao betaalt. In november stuurde FNV al een sommatie met de eisen, maar Uber zou op voorhand al hebben gezegd die niet in te willigen. Voor de rechter eist de bond nu ook dat de chauffeurs een nabetaling via de cao van Uber krijgen.

Uber stelt in een reactie dat het merendeel van de ruim 4000 chauffeurs die via de taxi-app werken juist hechten aan de "flexibiliteit en zelfstandigheid" die het platform biedt. Het bedrijf vindt de gang naar de rechter ook te overhaast, omdat overleg zinvoller zou zijn geweest. "We betreuren dat FNV niet eerst in overleg wil en meteen een rechtszaak begint", zegt algemeen directeur Maurits Schönfeld voor Uber in Noord-Europa.

