Emiraten begonnen met inenten tegen coronavirus

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn maandag gestart met het vaccineren tegen het coronavirus

Het gaat om het middel van het Chinese bedrijf Sinopharm. Voorlopig wordt voorrang gegeven aan eerstelijnswerkers.

Het Ministerie van volksgezondheid van de VEA meldde vorige week dat het vaccin voor 86% effectief is gebleken. In de Golfstaat vonden de laatste klinische testen plaats onder 31.000 proefpersonen uit 125 landen.

Sinopharm test het vaccin ook in Marokko, Egypte, Jordanië en Bahrein. Het Russische vaccin Sputnik V wordt ook getest in de VAE.



De VAE is een van de eerste landen die de massale vaccinatiecampagne tegen het coronavirus is gestart, na Groot-Brittannië, dat vorige week de eerste vaccinaties met het Pfizer-vaccin startte en de Verenigde Staten dat maandag is begonnen met het toedienen van het Pfizer-vaccin.

In Marokko wordt naar verwachting half december gestart met het nationale vaccinatieprogramma met het Chinese coronavaccin. Ook is het Marokkaanse bedrijf Sothema inmiddels begonnen met de voorbereidingen van het productieproces van het vaccin.

Emirati Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum werd begin november al ingeënt met het vaccin en was daarmee de hoogste ambtenaar die het vaccin tegen het coronavirus ontving.

