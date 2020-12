Londen: Celstraf voor man die muezzin neerstak

Een dertigjarige man is maandag veroordeeld tot een celstraf van elf jaar en drie maanden voor het neersteken van muezzin in een Londense moskee.

Dat meldt de Metropolitan Police maandag in een verklaring. De 30-jarige Daniel Horton stak in februari in de moskee de muezzin neer, die gelovigen middels de adhan oproept tot het gebed. De muezzin raakte gewond, maar kon al snel het ziekenhuis verlaten.

Horton had muezzin Raafat Maglad in de nek gestoken tijdens een gebed in de London Central Mosque, nabij Regents Park. Horton pleitte schuldig aan "zwaar lichamelijk letsel met opzet" en "bezit van een steekwapen".

De Britse premier Boris Johnson had de gebeurtenis als "verschrikkelijk" omschreven. "Het is zo vreselijk dat dit gebeurt, vooral in een gebedshuis. Mijn gedachten zijn bij het slachtoffer en alle getroffenen", schreef hij op Twitter.



"Dit was een schokkende en brute aanval in een gebedshuis waar het slachtoffer veilig had moeten zijn", zei rechercheur Daniel Jones, de opsporingsambtenaar van Central West CID. "De veroordeling van vandaag benadrukt de ongevoeligheid van deze aanval op een nietsvermoedend slachtoffer."

"Horton had het lef om te glimlachen toen hem beelden van de verwondingen van zijn slachtoffer werden getoond. Hij toonde geen spijt voor zijn gruwelijke daden. "Ik ben daarom blij dat Horton voor zijn daden geruime tijd in de gevangenis heeft gezeten.", zei Jones.

De opsporingsambtenaar bedankte andere moskeegangers voor het heldhaftig vasthouden van Horton nadat het steekincident.

© MAROKKO.NL 2020