Amerikaanse autofabrikant Adient opent binnenkort fabriek in Kenitra

Amerikaanse autofabrikant Adient is bezig met de voorbereidingen om een productiefaciliteit op te zetten in Kenitra.

Het Marokkaanse Ministerie van Industrie heeft maandag in Rabat een intentieverklaring getekend met Adient om de productielocatie op te zetten.

De toekomstige productiefaciliteit heeft een oppervlakte van 24.500 vierkante meter, kost ruim € 14.8 miljoen en moet 1.600 directe banen opleveren.

De fabriekslocatie gaat hoofdsteunen en armsteunen produceren voor jaarlijks 750.000 voertuigen en heeft straks een geschatte omzet van €60 miljoen.



De overeenkomst die handelsminister Moulay Hafid Elalamy en regionaal Adient-voorman Michel Berhelin ondertekenden voorziet ook in de ontwikkeling van een leveranciersecosysteem die de Marokkaanse automotive waardeketen naar een hoger niveau moet tillen.

Naast de fabriekslocatie in Kenitra wil Adient ook een engineeringcentrum voor productontwikkeling en een ontwerpafdeling opzetten. Het centrum wordt het eerste in zijn soort in Marokko en levert 50 technische banen op.



Elalamy verwelkomde de projecten en zei dat de investering van het Amerikaanse autobedrijf "getuigt van het vertrouwen van gerenommeerde investeerders in Marokko". Marokko is hard bezig zich te positioneren als platform voor de productie en export van auto-onderdelen en motorvoertuigen.

Volgens Berhelin heeft Marokko, naast gunstige geografische ligging, ook een "dynamisch personeelsbestand dat geprofiteerd heeft van kwaliteitsvolle opleidingen.". Adient verwacht in de toekomst de fabriekslijn uit te breiden met de productie van stoelhoezen en bekleding.



Adient opende in 2018 haar eerste fabriek in Marokko in de Atlantic Free Zone (AFZ). Het project heeft een oppervlakte van 8.500 vierkante meter en vereiste een investering van 150 miljoen DH (€ 13,7 miljoen). Bij het project werken 245 mensen.

De fabriek was de eerste dochteronderneming van de Adient-groep in Noord-Afrika. De fabriek is gespecialiseerd in het lamineren van stoffen voor autostoelen en levert aan autobedrijven zoals Renaut, PSA, Opel, BMW en Nissan.

© MAROKKO.NL 2020