Koning Mohammed VI stuurt Algerijnse president Tebboune wederom beterschapswens

Koning Mohammed VI heeft een telegram verstuurd naar de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune waarin hij het staatshoofd "een spoedig herstel" wenst.

Dat meldt staatspersbureau Maghreb Arab Press (MAP). Het Algerijnse staatshoofd is al weken aan het herstellen van een corona-infectie en liet zondag voor het eerst van zich horen.

"Uw toespraak tot het Algerijnse volk op zondag toonde godzijdank uw herstel", schreef Mohammed VI. De vorst sprak zijn "diepe voldoening" uit over de verbeterende gezondheidstoestand van de Algerijnse president.

Mohammed VI had begin november ook al beterschapswensen overgebracht aan Tebboune, vlak nadat hij werd gediagnostiseerd met de coronabesmetting en voor behandeling werd overgebracht naar Duitsland.



De beterschapswens van de Marokkaans monarch komt op het moment dat de spanningen tussen de twee buurlanden is opgelopen als gevolg van het gewapende conflict met Polisario aan de Marokkaans-Mauritaanse grens en de recente Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara.

In zijn eerste openbare verschijning sprak Tebboune ook kort over de Amerikaans-Israëlische deal met Marokko. "Algerije is sterker dan sommigen denken (...) wat er nu gebeurt is waar we op hebben gewacht. Algerije zal niet aarzelen.", aldus Tebboune.

De Marokkaanse koning ontving in juni een brief van de Algerijnse president nadat Mohammed VI een hartoperatie onderging in Rabat.

