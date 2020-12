Palestijnse regering: Geen kritiek op landen na normalisering met Israël

De Palestijnse regering heeft besloten om Marokko en andere Arabische landen niet te bekritiseren vanwege het normaliseren van de banden met Israël

De regering heeft de bevrijdingsbewegingen van Fatah en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie opgedragen hetzelfde te doen.

Ook het Palestijnse voorzitterschap en de Palestijnse media hebben afgezien van het becommentariëren van het voornemen van de Marokkaanse regering om de betrekkingen met Israël te herstellen, meldt nieuwsdienst Alarabi Al Jadeed.

Het historische besluit van de Marokkaanse regering is onderdeel van een overeenkomst met de Verenigde Staten die in ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening een consulaat zullen openen in het zuid-Marokkaanse Dakhla.



Naar verluidt heeft de Palestijnse president Mahmoud Abbas instructies gegeven aan zijn ministerie van Buitenlandse Zaken, Fatah, de PLO en de staatsmedia om zich te onthouden van kritiek. Het is niet geheel duidelijk wat de beweegredenen zijn van Abbas.

Met uitzondering van Bahrein, Egypte, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) werd de voorgenomen normalisatie tussen Marokko en de Joodse staat met veel kritiek onthaald. Critici verwijten de Marokkaanse regering er van het lot van de Palestijnen te hebben ingeruild voor de Sahara.



De zondag aangekondigde vreedzame sit-in in hoofdstad Rabat die werd georganiseerd door een aantal Marokkaanse pro-Palestina organisaties ontving geen toestemming van de Marokkaanse autoriteiten.

Uit voorzorg werden veiligheidsdiensten maandag gemobiliseerd om een veiligheidskordon rondom het parlementsgebouw in Rabat op te zetten.

