De Jonge: begin volgende week meer informatie over vaccineren

Zorgminister Hugo de Jonge kan nog niet zeggen wat de goedkeuring van de eerste vaccins door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaat betekenen voor de vaccinatiecampagne in Nederland.

Hij wil de Tweede Kamer begin volgende week daarover informeren, zei hij tijdens het coronadebat. De EMA meldde dinsdag dat het goedkeuringsbesluit waarschijnlijk op 21 december komt.

Eerder ging men uit van 29 december. Volgens De Jonge is die datum niet helemaal zeker. Daarom weet hij pas volgende week wat de betekenis is voor Nederland als het vaccin ook echt eerder wordt geleverd.

Volgens hem wordt er hard gewerkt en is alles erop gericht om "zo snel mogelijk, maar ook verantwoord" met het vaccineren te beginnen. Eerder zei hij dat Nederland daar "zo vroeg mogelijk in januari" mee van start gaat.



Planning

De minister benadrukte dat het vaccineren "niet valt of staat met een week eerder beginnen", maar wel met een veilig en zorgvuldig verloop. Zijn ministerie beziet de komende dagen of er aanleiding is de planning te wijzigen.

Na goedkeuring van de EMA moet er volgens de minister nog een hoop gebeuren. "Dat kan voor een groot deel parallel maar ook voor een deel volgordelijk". Er komt nog een gezondheidsadvies, richtlijnen met de werking en bijwerkingen en contra-indicaties.

De eerste vaccins, van Pfizer, zijn eerst voor kwetsbare mensen en vervolgens voor de medewerkers die hen verzorgen. De Jonge zal daarover ook volgende week verder informeren.

