Levenslang geëist tegen Thalys-terrorist

Een Franse aanklager eist levenslang tegen een van terrorisme verdachten die in 2015 het vuur opende in een Thalys-hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Parijs.

Tegen drie handlangers zijn celstraffen van acht tot dertig jaar cel geëist. Schutter Ayoub El Khazzani stapte op 21 augustus 2015 zwaarbewapend uit een toilet in de trein.

De Amerikaanse passagier Mark Moogalian greep in en pakte diens AK47-geweer, waarna El Khazzani met een pistool begon te schieten.

Hij verwondde de Amerikaan, maar werd vervolgens ontwapend door drie andere Amerikanen die aan het backpacken waren. De terrorist had genoeg munitie bij zich om 300 mensen te doden.

Het proces was midden november begonnen. De Amerikaanse filmmaker Clint Eastwood maakte een film over de nipt verijdelde aanslag: The 15:17 to Paris.

