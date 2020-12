Scholen en kinderopvang dicht tijdens hardere lockdown

Onderwijsinstellingen en de kinderopvang gaan met ingang van woensdag dicht in het kader van de hardere lockdown die premier Mark Rutte maandag aankondigde.

De leerlingen krijgen weer virtueel les, hoewel veel scholen ervoor hebben gekozen om woensdag al de kerstvakantie te laten ingaan.

Het kabinet besloot tot sluiting van scholen en opvang omdat er bij het brengen en halen van de kinderen veel contactmomenten zijn. Bovendien houden de ouders zich door de sluiting ook beter aan het advies om thuis te werken, zei zorgminister Hugo de Jonge na de toespraak van Rutte.

Dat viel niet goed in de Tweede Kamer. "Dat voelt toch een beetje alsof kinderen de levende enkelband van ouders zijn", zei fractievoorzitter Rob Jetten van regeringspartij D66. Ook de werkgeversorganisaties protesteerden. "We hadden het graag anders gezien, want dit is slecht voor de kinderen, voor de ouders en voor de economie", zei een woordvoerder namens VNO-NCW en MKB-Nederland.



Veel basisscholen voelden zich overvallen door het besluit om de scholen te sluiten. Ze zeggen de dagen voor de kerstvakantie nodig te hebben om het afstandsonderwijs te organiseren.

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen worden nog wel opgevangen.

De maatregel duurt zeker tot 19 januari.

