Kabinet scherpt regels voor winkels tijdens lockdown aan

Het kabinet scherpt de regels voor winkels tijdens de lockdown van de komende weken verder aan.

Alleen winkels die minstens 70 procent van hun omzet halen uit artikelen voor levensonderhoud, zoals eten en drinken, drogisterijartikelen, schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorging en diervoeding, mogen openblijven.

Bij de verzorgingsproducten tellen cosmetica en parfums niet mee. Dat staat in een brief die minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) aan de detailhandel hebben gestuurd. Een uitzondering blijft gelden voor bredere winkels en warenhuizen die een aparte afdeling hebben voor levensmiddelen. Die moet dan wel een eigen ingang hebben om open te mogen.

Bij het bepalen van het aandeel dat deze essentiële goederen hebben in de omzet, wordt gekeken naar de situatie van voor de lockdown. Winkels kunnen dus niet alsnog open als zij hun assortiment aanpassen, bijvoorbeeld door meer 'toegestane' artikelen toe te voegen of juist spullen uit de schappen te halen of af te dekken. Bij winkelketens worden de regels per vestiging toegepast.



Uitzondering

Wiebes en Keijzer maken nog eens duidelijk dat ook op markten alleen levensmiddelen mogen worden verkocht. Verder is in de buitenlucht alleen de verkoop van bloemen en kerstbomen toegestaan. Winkels die dicht moeten, mogen klanten geen spullen laten afhalen. Bezorgen mag wel.

Een uitzondering geldt voor bouwmarkten en andere doe-het-zelfwinkels. Daar mogen vooraf bestelde of gereserveerde artikelen wel worden afgehaald. Dat geldt ook voor bibliotheken en voor winkels die diervoeding verkopen voor hobbymatig gehouden boerderijdieren, zoals kippen, varkens of geiten.

