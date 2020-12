Verdachten terreuraanslagen in 2015 in Parijs horen hun vonnissen

De Franse rechter velt woensdag een oordeel over veertien mensen die ervan worden beschuldigd verantwoordelijk te zijn geweest voor de aanslagen in Parijs in 2015.

Het gaat om de terreurdaden op de redactie van het blad Charlie Hebdo en op een koosjere supermarkt. Drie hoofdverdachten zijn nog steeds voortvluchtig.

Er vielen in januari 2015 zeventien doden, onder wie twaalf op de redactie. Van de elf beklaagden in de rechtszaal is volgens de aanklagers hoofdverdachte Ali Riza Polat een belangrijk voorbereider van de aanslag. Hij stelt net als de andere beklaagden niets met de terreur van de extremisten te maken te hebben. Tegen hem is levenslang geëist.

Volgens de advocaten baseren de aanklagers zich op theorieën zonder enig concreet bewijs te leveren.



Tegen de afwezige beklaagde Mohamed Belhoucine is ook levenslang geëist. De vrouw van een van de daders, Hayat Boumeddiene, zou 30 jaar cel de gevangen is in moeten.

De voornaamste extremistische plegers van de aanslag, de broers Saïd en Chérif Kouachi en Amédy Coulibaly, werden kort na de aanslagen buiten Parijs door de politie doodgeschoten.

