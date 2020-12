Topoverleg over toekomst atoomakkoord met Iran

Hoge diplomaten uit Iran en grote mogendheden overleggen woensdag over het vijf jaar oude atoomakkoord met de Islamitische Republiek.

De toekomst van die internationale overeenkomst lijkt onzeker, hoewel de aankomende Amerikaanse president Joe Biden duidelijk heeft gemaakt dat hij het verdrag nieuw leven in wil blazen.

De digitale bijeenkomst van diplomaten dient volgens volgens ingewijden om topoverleg voor te bereiden tussen ministers uit de betrokken landen. Het gaat om Iran, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Rusland en China. De Verenigde Staten zijn niet vertegenwoordigd, omdat president Donald Trump zijn land heeft teruggetrokken uit het atoomakkoord.

De nucleaire deal kwam in 2015 tot stand en moest zorgen dat Iran geen toegang zou krijgen tot kernwapens. De Iraniërs beloofden hun nucleaire programma te beperken in ruil voor verlichting van economische sancties.



Hassan Rohani

Het akkoord kwam al snel op losse schroeven te staan. De in 2016 verkozen Trump vond dat zijn voorganger Barack Obama een slechte deal had gesloten. Trump stelde na zijn aantreden weer sancties in tegen Iran, dat stopte met het naleven van de afspraken en nu beschikt over veel meer verrijkt uranium dan was afgesproken.

De Iraanse president Hassan Rohani heeft deze maand nog gezegd dat zijn land bereid is zich weer aan de afspraken te houden, als andere landen dat ook doen. Hij heeft echter te maken met tegenwerking door hardliners in onder meer het parlement.



Die namen onlangs een wet aan die het mogelijk maakt nog meer uranium te verrijken en internationale inspecteurs te weren.

Rohani liet woensdag nog eens blijken niet rouwig te zijn om het vertrek van Trump. "We zijn niet dolblij met het aantreden van meneer Biden, maar wel tevreden dat Trump vertrekt", zei de president in een toespraak. Hij noemde Trump een "terrorist" en "de meeste wetteloze Amerikaanse president".

