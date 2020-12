Bijna 140.000 Britten ingeënt tegen Covid-19

De Britse autoriteiten hebben in enkele dagen tijd bijna 140.000 mensen hun eerste inenting gegeven tegen Covid-19.

Het Verenigd Koninkrijk had een wereldprimeur toen de toezichthouder het vaccin van Pfizer en BioNTech via een spoedprocedure goedkeurde voor gebruik.

"Het vaccinatieprogramma is goed begonnen. We zijn nu zeven dagen bezig en dit is wat we voor elkaar hebben", schreef verantwoordelijk minister Nadhim Zahawi op Twitter. Die somde het aantal inentingen per regio op: "Engeland: 108.000, Wales: 7897, Noord-Ierland: 4000, Schotland: 18.000. Totaal: 137.897."

De mensen die zijn ingeënt, zijn niet direct volledig beschermd. Ze krijgen het vaccin na 21 dagen nog een keer toegediend. Het Verenigd Koninkrijk heeft 40 miljoen doses van het vaccin besteld, maar die zijn nog niet allemaal afgeleverd.

De eerste lading bestond uit zo'n 800.000 doses, die op een temperatuur van 70 graden onder nul bewaard worden.

