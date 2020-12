Steen door ruit bij Amsterdamse Westermoskee

algemeen 15 dec 13:12

Bij de Westermoskee in Amsterdam-West is in de nacht van maandag op dinsdag een steen door een ruit gegooid.

De imam vond de steen in de gebedsruimte. Ook andere ruiten van de moskee zijn beschadigd. Het moskeebestuur dacht aanvankelijk dat het ging om vandalisme maar na het zien van camerabeelden vermoedt de moskee dat de vernieling "een haatdragend en islamofoob karakter heeft". Op beelden is te zien dat de vermoedelijke dader een nazigroet brengt. "Dit is wel heel erg schrikken. Het was wel even grote verbazing. Wij zitten al jaren hier en nog nooit hebben we zoiets meegemaakt.", zei bestuurslid Mustafa Simsek dinsdag tegen de Amsterdamse zender AT5.

Het gebedshuis heeft de beelden gedeeld met de politie en aangifte gedaan. De politie bevestigt op zoek te zijn naar een verdachte die op de camerabeelden te zien is, maar kan verder nog niets zeggen over het onderzoek. De Westermoskee opende in 2016 de deuren aan het Piri Reïsplein in Amsterdam-West. © AT5/Westermoskee 2020