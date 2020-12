Jared Kushner verwacht in Marokko, op directe vlucht van Tel Aviv naar Rabat

De belangrijkste adviseur en schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump wordt volgende week in Marokko verwacht.

Dat meldt persbureau Reuters. Kusher zal eerst naar Tel Aviv reizen en van daaruit worden vergezeld door een Israëlische delegatie op een directe vlucht naar de Marokkaanse hoofdstad Rabat.

Kushner wordt maandag in Israël verwacht waar hij gesprekken zal voeren met Israëlische functionarissen, waaronder premier Benjamin Netanyahu.

De Marokkaanse regering meldde vrijdag de relatie met Israël te zullen herstellen. Het historische besluit is onderdeel van een overeenkomst met de Amerikaanse regering die in ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening een consulaat zullen openen in het zuid-Marokkaanse Dakhla.



De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan gingen eerder dit jaar al diplomatieke relaties aan met Israël als uitvloeisel van het omstreden Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten.

Marokko "zal werken aan de heropening van verbindingskantoren in de twee landen, zoals in het verleden jarenlang het geval was, tot 2002.", aldus de verklaring.



Het zal binnenkort bijvoorbeeld mogelijk zijn om rechtstreeks te vliegen tussen Israël en Marokko. Ook zullen de betrekkingen moeten leiden tot innovatieve relaties op economisch en technologisch gebied.

De vertrekkende president Donald Trump, zijn schoonzoon Kushner en de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo hebben een cruciale rol gespeeld bij de historische totstandkoming van de normalisering tussen Israël en de Golfstaten.

