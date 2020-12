Amsterdammers kunnen via app drukte in stad bekijken

Amsterdammers kunnen via een nieuwe webapplicatie live bekijken hoe druk het in de stad is.

De gemeente hoopt dat inwoners hun bezoek aan bepaalde delen van de stad hierdoor beter plannen, en dat ze drukte gaan vermijden.

Via een zogeheten heatmap deelt de app actuele informatie over drukke en rustige plekken, het weggebruik en de actuele situatie in autoparkeergarages. Als een gebied rood is, dan is het daar druk. Een groen gebied is rustig. De app maakt onder meer gebruik van sensoren en camera's. Dat gebeurt op een privacy-veilige manier, zegt de gemeente. Ook kan de eigen 'drukte-ervaring' gedeeld worden in de app.

De gemeente hoopt door de app, indien nodig, de drukte nog beter in goede banen te kunnen leiden. Verder roept de hoofdstad inwoners op zoveel mogelijk thuis te blijven, drukte te vermijden en direct weg te gaan als het druk wordt. Dat is volgens de stad noodzakelijk om het aantal coronabesmettingen terug te brengen.

