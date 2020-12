Meer mensen bereid tot inenting tegen coronavirus

De bereidheid van Nederlanders om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus neemt toe.

Bijna 70 procent zou de prik halen wanneer ze aan de beurt zijn, aldus een peiling die onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van de NOS heeft uitgevoerd onder 2353 mensen.

Bij de vorige enquête in november was dit bijna 60 procent. Zo'n 41 procent van de ondervraagden zegt zich "zeker wel" te laten vaccineren. Dit was vorige maand 29 procent. Zo'n 27 procent laat zich "waarschijnlijk" inenten, tegen 30 procent vorige maand.

Een op de tien mensen neemt "zeker niet" het vaccin, en die groep is vrij stabiel. Het gaat bij hen vooral om principiële redenen. Zo zijn ze tegen dierproeven die worden gebruikt bij het ontwikkeling van vaccins, of zijn ze ervan overtuigd dat het immuunsysteem sterk genoeg is om het virus tegen te houden. Het wantrouwen voor het vaccin en de angst voor bijwerkingen namen af.

Onder mensen die in de zorg werken, is de bereidheid om zich te laten vaccineren even groot als onder de rest van de bevolking.

