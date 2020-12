Gespreide examens en extra herkansing voor eindexamenleerlingen

Eindexamenleerlingen krijgen dit schooljaar vanwege de coronacrisis meer ruimte om hun examens te doen. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Er komen twee tijdvakken waarin ze de eindexamens kunnen maken. Daardoor kunnen leerlingen toch alle examens maken als ze tijdens het eerste blok ziek zijn of in quarantaine moeten vanwege het coronavirus.

Ook mogen ze er zelf voor kiezen een examen naar het tweede blok te verplaatsen zodat ze meer voorbereidingstijd krijgen. Bovendien krijgen ze een extra herkansing.

Uitzondering

Scholen zijn de komende weken dicht vanwege de lockdown, maar voor eindexamenleerlingen geldt een uitzondering. Zij kunnen nog wel naar school, om zich zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden.



Slob wil leerlingen met deze maatregelen een zo goed mogelijke uitgangspositie geven. Het blijft zijn inzet om de centrale examens door te laten gaan.

Vorige eindexamens gingen niet door

Mocht na de voorjaarsvakantie blijken dat de situatie rondom corona er nog steeds slecht uitziet, dan gaat hij opnieuw kijken of deze maatregelen voldoende zijn. De vorige eindexamens gingen vanwege de coronacrisis niet door.



Het eerste tijdvak is van maandag 17 mei tot en met dinsdag 1 juni en het tweede is van maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni. Het vak voor de herkansingen is van 6 juli tot en met 9 juli.

Kansenongelijkheid

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) pleit er in een reactie voor leerlingen de ruimte te geven om zelf de regie te bepalen. "De minister creëert nu in het programma enige ruimte om vakken op eigen momenten te doen en zo daar de tijd voor te nemen, maar de hulp hierbij kan en moet veel groter", zegt LAKS-voorzitter Nienke Luijckx.



"Laat leerlingen echt hun eigen examenrooster bepalen zodat ze waar wenselijk examens kunnen spreiden over de eerste twee tijdvakken en laat leerlingen en docenten samen komen tot een inhaalprogramma op maat. Daar is al geld voor, maar wij zien nog niet waar dat tot nu toe aan besteed is."

De VO-raad, een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, is blij dat de minister hun pleidooi voor een extra herkansing heeft overgenomen. "Leerlingen hebben zo extra tijd om het eindexamen voor te bereiden, maar wij hebben ook gewaarschuwd dat daarmee kansenongelijkheid in het onderwijs kan ontstaan", zegt een woordvoerder.

"Leerlingen gaan examentrainingen en bijlessen volgen om dat examen te halen, en leerlingen van ouders met de smalste beurs kunnen daar het minst gebruik van maken. Dat ziet de minister ook, maar hij honoreert ons verzoek niet om daar financiële middelen tegenover te zetten." De hoop van de VO-raad is wat dat betreft gericht op de Tweede Kamer.

