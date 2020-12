Tot levenslang voor handlangers aanslagplegers Charlie Hebdo

Medeplichtigen aan de aanslagen begin 2015 op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo en een koosjere supermarkt in Parijs zijn veroordeeld tot celstraffen van levenslang tot vier jaar.

De drie hoofddaders van de terreurdaad waren kort na de aanslagen door de politie doodgeschoten. De aanslagen, met name die tegen de redactie van het blad, leidden tot een golf van verontwaardiging en protesten in en buiten Frankrijk.

Bij Charlie Hebdo werden twaalf mensen gedood. In totaal vielen er zeventien doden. Charlie Hebdo was een doelwit omdat het spotprenten van de profeet Mohammed (saws) had geplaatst.

Van de veroordeelden zijn er drie nog steeds voortvluchtig. Ali Riza Polat, die volgens de aanklagers een belangrijke rol speelde bij de voorbereiding van de aanslag, kreeg dertig jaar. Tegen hem was levenslang geëist.



De rechters legden de afwezige handlanger Mohamed Belhoucine wel levenslang op. Daarnaast moet de vrouw van een doodgeschoten dader, Hayat Boumeddiene, dertig jaar de cel in. Zij vluchtte naar Syrië.

Volgens Franse media werd een broer van Belhoucine als enige vrijgesproken. Hij was begin dit jaar al veroordeeld voor deelname aan een terroristische criminele organisatie.

© ANP 2020