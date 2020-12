'Ernstige allergische reactie bij zorgmedewerker VS na vaccin'

In de Amerikaanse staat Alaska heeft een zorgmedewerker een ernstige allergische reactie gekregen nadat degene het coronavaccin van Pfizer kreeg toegediend.

Volgens The New York Times, dat zich baseert op drie anonieme bronnen, had de zorgmedewerker geen voorgeschiedenis van allergische reacties op geneesmiddelen. Wel is onduidelijk of hij of zij andere allergieën had.

De zorgmedewerker is opgenomen in het ziekenhuis en ligt daar nog steeds. Volgens de krant was de allergische reactie vergelijkbaar met die van twee Britten die vorige week het vaccin kregen toegediend. Beiden zijn inmiddels hersteld. Zij hadden in het verleden wel last allergieën, waaronder een ei-allergie.

De farmaceut meldde eerder al dat in het vaccin geen ei zit. Op het nieuwe geval in Amerika is nog niet gereageerd. In de proeffase van het Pfizer-vaccin zijn verder geen ernstige bijwerkingen geconstateerd. Wel kregen sommige proefpersonen last van onder meer hoofdpijn en koorts.



In de Verenigde Staten worden deze maand naar verwachting miljoenen mensen gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Volgens The New York Times zijn de autoriteiten nu extra alert op nieuwe allergische reacties.

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben vanwege de twee eerdere allergiegevallen geadviseerd om het Pfizer-vaccin niet toe te dienen bij mensen die in het verleden ernstige allergische reacties hebben gehad.

