Angelina Jolie-lookalike veroordeeld tot tien jaar cel in Iran

De Iraanse Instagramster Sahar Tabar, die haar faam onder meer dankt aan haar transformaties in een Angelina Jolie-zombie, is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf in Iran.

Ze werd eerder dit jaar opgepakt om haar activiteiten op sociale netwerken. De advocaat van Tabar bevestigt het nieuws. Tabar zou jonge mensen "corrumperen" en geen respect hebben voor de Islamitische Republiek, schrijft The Guardian. Haar Instagramaccount is gedeactiveerd. Ze werd ook beschuldigd van blasfemie en het aanzetten tot geweld, maar van deze aanklachten werd ze vrijgesproken. Haar advocaten probeerden haar in april vrij te krijgen nadat ze in de gevangenis besmet raakte met het coronavirus. Volgens medische rapporten zou ze een mentale ziekte hebben, met een geschiedenis van bezoeken aan psychiatrische inrichtingen, waardoor de lange straf verklaarbaar wordt, volgens The Guardian.

Journalist en activiste Masih Alinejad denkt daar anders over. Volgens haar heeft Iran "een geschiedenis van het kwellen van vrouwen". "Haar grappen brachten haar naar de gevangenis. We moeten verenigd optreden tegen deze 'apartheid' van geslacht. Haar moeder huilt elke dag en smeekt dat haar onschuldige dochter wordt bevrijd."

