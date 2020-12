VS formaliseert Sahara-standpunt bij VN

De Verenigde Staten heeft dinsdag formeel de VN-Veiligheidsraad op de hoogte gebracht over het presidentieel decreet inzake Marokko en haar soevereiniteit over de Sahara

Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur bij de VN Kelly Craft de VN middels een brief laten weten. De vertrekkende president van de VS Donald Trump meldde donderdag dat zijn land een consulaat gaat openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla.

In zijn proclamatie zei Trump dat het autonomieplan van Marokko de "enige oplossing" is om het decennialange conflict in de Sahara te beëindigen. Volgens Trump is een onafhankelijke Sahrawi 'staat' in de Sahara "onrealistisch".

Trump schreef op Twitter dat het Marokkaanse autonomieplan "serieus, geloofwaardig en realistisch" is om een "rechtvaardige en duurzame oplossing voor blijvende vrede en welvaart" te realiseren.



In ruil voor de Amerikaanse consulaire vertegenwoordiging in Dakhla zal Marokko de betrekkingen met Israël herstellen.

De barterdeal tussen de VS, Marokko en Israël ontving afwisselende reacties vanuit de internationale gemeenschap. Veel landen steunden het besluit van de VS, waaronder de Emiraten en Bahrein. De twee golfstaten gingen Marokko voor en hadden eerder dit jaar de betrekkingen met de Joodse staat genormaliseerd.

