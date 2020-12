EU-verzoek om migranten uit derde landen terug te nemen afgewezen door Marokko

Het verzoek van de Europese Unie om migranten uit derde landen op te nemen is dinsdag door Marokko afgewezen

Dat heeft het Marokkaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag bekend gemaakt. Het betreft migranten uit andere landen die via Marokko naar Europa zijn afgereisd.

De Europese commissaris voor Migratie Ylva Johansson was in december in Rabat om de mogelijkheid te bespreken met de Marokkaanse autoriteiten.

"Marokko is geen onderaannemer en is van mening dat elk land verantwoordelijkheid moet dragen voor de eigen onderdanen.", vertelde Khalid Zerouali, migratiedirecteur bij het ministerie aan persbureau Reuters.



Volgens Zerouali heeft de verscherpte grenscontrole langs de noordkust ertoe geleid dat migranten naar alternatieve routes zijn gaan zoeken. Door grenssluitingen en opgeschorte passagiersverbindingen als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal migranten dat aankomt op de Canarische Eilanden aanzienlijk toegenomen.

Meer dan 18.000 migranten bereikten de archipel dit jaar, een vertienvoudiging vergeleken met vorig jaar. De helft van de instroom vond afgelopen maand plaats.



De Spaanse regering van de linkse premier Pedro Sánchez heeft tijdelijke kampen laten opzetten voor maximaal 7000 mensen en heeft in verschillende Afrikaanse landen een diplomatiek offensief gelanceerd om ervoor te zorgen dat er minder migranten naar de Spaanse eilanden in de Atlantische Oceaan komen.

De Europese Unie heeft Marokko sinds 2018 meer dan € 340 miljoen toegekend als onderdeel van de hulp in de strijd tegen illegale migratie.

