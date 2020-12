Zorgministerie Marokko: Nog geen vaccin ontvangen uit China

Marokko heeft tot op heden nog geen doses van het Chinese vaccin tegen het coronavirus ontvangen.

Dat zei de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb dinsdag in het Huis van Afgevaardigden. Daarmee spreekt de zorgminister eerdere berichtgevingen tegen.

In een presentatie voor het Huis zei Ait Taleb dat de nationale vaccinatiecampagne zal starten zodra Marokko het vaccin ontvangt van één van de bedrijven waar Rabat een overeenkomst mee heeft.

Tot dusver hanteerden de zorgautoriteiten de derde week van december als startdatum voor het vaccinatieprogramma.



Begin december gaf koning Mohammed VI de regering opdracht ervoor te zorgen dat alle Marokkanen gratis ingeënt kunnen worden tegen het coronavirus. In de aanloop naar het koninklijk bevel werd de prijs van het coronavaccin veelvuldig besproken in Marokko. Nepnieuws over hoge prijzen en een vaccinatieplicht zorgden voor onrust.

Ait Taleb herhaalde eerder al dat er geen dwang is in deelname aan het vaccinatieprogramma. Wel herinnerde hij eraan dat het land in een epidemische gezondheidscrisis verkeert en dat deelname vanuit patriottisch oogpunt een nationale plicht is. Ook zei Ait Taleb dat in een later stadium een coronapaspoort noodzakelijk zal zijn om naar het buitenland te kunnen reizen.



Ondanks het "vrijwillige" karakter van de vaccinatiecampagne lijkt de kans groot dat de bewegingsvrijheid van niet-gevaccineerden zal worden ingeperkt.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn maandag wel gestart met het vaccineren tegen het coronavirus. Ook in de Golfstaat wordt gewerkt met het vaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm. Het Chinese staatsfarmaceut testte het vaccin onder meer in Marokko, Egypte, Jordanië en Bahrein.



Ait Taleb liet weten dat zijn ministerie momenteel hard werkt aan het ontwikkelen van een geautomatiseerd registratiesysteem om de nationale vaccinatiecampagne tegen het virus te beheren.

De inschrijving verloopt automatisch voor mensen met een identiteitskaart of verblijfsvergunning. Mensen zonder ID-kaart of verblijfsvergunning zullen zich moeten registreren bij de lokale autoriteiten om het vaccin toegediend te krijgen.



Na aanmelding ontvangen deelnemers een SMS-bericht met de datum en plaats van vaccinatie. Het systeem zal ook een elektronisch vaccinatierecord bevatten, met identificatiegegevens van de persoon, het type vaccin en de datums.

De autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Meer dan 12.750 professionals zullen worden gemobiliseerd voor het immense vaccinatieprogramma.



De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers.

Medewerkers uit de zorg, de Rode Halve Maan, de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) en hulpdiensten zullen in meer dan 2880 vaccinatielocaties door het hele land meehelpen de operatie in goede banen te leiden.

