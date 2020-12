Iran: 'Marokko heeft de Palestijnen en de Islam verraden'

Iran veroordeelde de normalisatie van de Israëlisch-Marokkaanse betrekkingen als een "verraad van de Islam en de Palestijnse zaak".

Dat heeft de voormalige Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken Ali Akbar Vélayati gezegd. Volgens Vélayati is het voornemen van Rabat "een steek in de harten van de Palestijnen en de verkoop van de eer van moslims aan de zionistische entiteit".

De Marokkaanse regering meldde vrijdag de relatie met Israël te zullen herstellen. Het historische besluit is onderdeel van een overeenkomst met de Amerikaanse regering die in ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening een consulaat zullen openen in het zuid-Marokkaanse Dakhla. De VS erkent daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

"De recente normalisatie van de banden tussen Marokko en de zionisten is niets nieuws" zei Vélayati, daarmee verwijzend naar de informele betrekkingen die altijd hebben bestaan tussen Rabat en Tel Aviv.



Vélayati hekelt de betrokkenheid van aartsvijand Amerika in de barterdeal tussen de drie landen. Iran en de Verenigde Staten hebben sinds 1980 geen diplomatieke betrekkingen meer en ook Teheran en Rabat hebben lange tijd gecompliceerde betrekkingen onderhouden.

"Wat nieuw is in deze aankondiging (...) is de overeenkomst tussen Amerika, Marokko en Israël.", zei Vélayati. De Iraanse topadviseur verwijt Marokko er van de Palestijnse zaak te hebben ingeruild voor de Sahara.



Met uitzondering van Bahrein, Egypte, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) werd de voorgenomen normalisatie tussen Marokko en de Joodse staat met veel kritiek onthaald.

Vanuit Palestina is het besluit tot dusver niet becommentarieerd. Naar verluidt heeft de Palestijnse regering de Fatah-beweging en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO opgedragen Marokko en andere Arabische landen niet te bekritiseren vanwege het normaliseren van de banden met Israël.

