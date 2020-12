Minister wil reizigersverklaring dat reis noodzakelijk is

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil een verklaring invoeren waarin reizigers aangeven of de reis die ze willen maken noodzakelijk is.

Ze laat die mogelijkheid onderzoeken, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat in eerste instantie om mensen die vanuit Nederland naar het buitenland willen reizen. Het kabinet wil niet-noodzakelijke reizen ontmoedigen in verband met de coronamaatregelen.

Het is nog niet duidelijk hoe zo'n verklaring eruit zal zien en op welk moment die moet worden ingevuld. Daarvoor is het onderzoek bedoeld, aldus het ministerie.

