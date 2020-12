'Alibaba gebruikt software om Oeigoeren te herkennen'

De Chinese internetgigant Alibaba gebruikt volgens onderzoeker naar videosurveillance IPVM gezichtsherkenningssoftware om beelden van Oeigoeren te kunnen herkennen die worden geplaatst op het internet.

Het Amerikaanse IPVM zegt dat het in de code van Alibaba's CloudShield stond. Dat wordt gebruikt om verboden materiaal op te sporen. Oeigoeren zijn een islamitische minderheid in de provincie Xinjiang die worden vervolgd door de Chinese overheid.

Ruim 1 miljoen Oeigoeren zitten in strafkampen waar ze voor geen of weinig geld moeten werken. Volgens China zit niemand onvrijwillig in wat het land "heropvoedingskampen" noemt.

In China doen veel internetbedrijven, waaronder Alibaba, aan strenge zelfcensuur om maatregelen van de overheid te voorkomen. CloudShield wordt door veel Chinese websites gebruikt om bijvoorbeeld politieke, pornografische of gewelddadige content op te sporen.



Het systeem zou ook kunnen zien of een gebruiker een bril draagt, lacht of dus of iemand Oeigoers is.

Bij beeldmateriaal dat Oeigoeren uploaden, zou direct een vlaggetje komen om het nader te onderzoeken op niet toegestane content. Alibaba heeft laten weten dat de software alleen is gebruikt als test en dat het niet is opgenomen in de gebruiksversie van de software.

