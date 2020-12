Franse president Macron besmet met coronavirus

De Franse president Emmanuel Macron is positief getest op het coronavirus. Volgens het presidentieel paleis kreeg hij de testuitslag donderdag terug.

De 42-jarige Macron vertoonde deze week de eerste symptomen van het virus. Hij moet zeven dagen in quarantaine. Daarom werkt hij de komende dagen vanuit huis. Waar de president besmet is geraakt, is niet bekend.

In Frankrijk zijn strenge maatregelen tegen het coronavirus van kracht. Het aantal vastgestelde besmettingen ligt op ruim 2,4 miljoen. Het geregistreerde dodental staat op ruim 59.000.

