Oud-directeur 2M Noureddine Saïl (73) overleden aan corona

Het voormalig hoofd van televisiezender 2M is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was 73 jaar oud.

Hij stond tussen 2000 en 2003 aan het roer bij 2M en tussen 2003 en 2013 leidde hij het Cinematografisch Centrum (CCM). Saïl werd in kritieke toestand opgenomen in het Sheikh Zayed-ziekenhuis in Rabat nadat hij besmet raakte met het longvirus COVID-19. "De grote filmliefhebber, die als geen ander verliefd was op Afrika, is heengegaan.", schreef zijn vrouw Nadia Larguet op Facebook.

Koning Mohammed VI heeft in een telegram zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden. "Met veel verdriet ontvingen wij het nieuws van het overlijden van de bekwame journalist en filmcriticus, wijlen Noureddine Al-Sayel, moge God hem beschermen met de breedte van zijn genade en vergeving.", luidt het bericht.

