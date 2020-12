Vlaamse regering jaagt weer op sociale huurders met woning in Marokko

De Vlaamse regering gaat de strijd opvoeren tegen huurders van sociale woningen die in het buitenland een woning bezitten.

De Vlaamse regering trekt 5 miljoen uit. Met dat geld wil de regering woningcorporaties en verhuurders van sociale huurwoningen aanzetten om meer onderzoek te voeren.

Bovendien vallen steeds meer uitspraken van de rechtbank positief uit voor de onderzoekers. De eerste belangrijke en langverwachte uitspraak in beroep houdt een veroordeling in van een Antwerpse huurder met een huis in Turkije.

Een koppel dat een appartement huurt van de Antwerpse woningcorporatie Woonhaven werd in eerste aanleg veroordeeld. Het koppel bezit vier appartementen in Turkije en is mede-eigenaar van 16 lappen grond.



De uitspraak van de rechter werd in hoger beroep bevestigd. Het koppel moet 13.000 euro onterecht verkregen sociale korting terugbetalen. Ook moeten ze de sociale huurwoning verlaten. Het is de eerste belangrijke uitspraak in beroep.

In Nederland wordt bij het opsporen van "sociale fraudeurs" al langer gewerkt met particuliere onderzoeksbureaus die op verzoek van gemeentebesturen gaan snuffelen in buitenlandse kadasters.

