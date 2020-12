Van Marwijk ondertekent in Dubai contract als bondscoach

Bert van Marwijk heeft in Dubai zijn contract getekend als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.

Maandag werd al bekend dat de 68-jarige voetbaltrainer uit Deventer terugkeert in de rol die hij vorig jaar ook al bekleedde. Van Marwijk werd in december 2019 ontslagen, na de vroege uitschakeling van zijn ploeg op het toernooi om de Golf Cup.

Een jaar en drie bondscoaches verder kwam de voetbalbond van de golfstaat weer uit bij Van Marwijk, met de vraag of hij wil terugkeren. De bondscoach, die met Oranje in 2010 de WK-finale haalde, heeft de opdracht gekregen om de Verenigde Arabische Emiraten naar het WK 2022 in Qatar te leiden.

Van Marwijk vervolgt met zijn ploeg in maart de tweede ronde van de WK-kwalificatie. Die lag stil vanwege de coronapandemie. De Verenigde Arabische Emiraten staan vierde in de groep waaruit alleen de nummer 1 zeker is van een plaats in de volgende ronde.



Van Marwijk had Taco van den Velde meegenomen naar Dubai voor de afronding van het contract. Van den Velde gaat hem wederom assisteren.

Het is de bedoeling dat ook John Metgod en Roel Coumans weer deel uit gaan maken van de technische staf.

