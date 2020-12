Woning geplunderd en vernield van Syrisch gezin in Heerlen (video)

Een groepje 'mannen' heeft in de nacht van woensdag op donderdag de woning geplunderd van een Syrisch gezin in Heerlen.

De vier mannen trapten rond middernacht de voordeur in, gooiden ruiten in en smeten meubilair op straat. Eerder op de avond waren de bewoners op dringend advies van de politie al uit de woning vertrokken. Ze zijn ondergedoken, bevestigen ze tegenover De Limburger.



Woensdagavond verzamelden zich vele tientallen demonstranten rond het huis in de wijk Heerlerheide. Ze reageerden op een filmpje dat ’s middags online was gezet door Muslim Rights Watch (MRW), een waakhond-organisatie van moslims in Nederland.

In het filmpje worden de racistische buren beticht van moslimhaat jegens het Syrische gezin dat naast hen woont. De Syrische asielzoekers moesten in november onderduiken na een aanslag met een vuurwerkbom.

De vuurwerkbom zou volgens buurtbewoners zijn gegooid door jongeren uit een aangrenzende wijk omdat de Syrische man, Mohammed Sakka, filmpjes zou hebben gemaakt bij de basisschool. Het Syrische gezin plaatste vorige week zelf een filmpje met beelden van de racistisch gemotiveerde vuurwerkaanslag en diverse vechtpartijen.



Waakhond MRW mengde zich in de zaak en plaatste woensdagmiddag nieuwe beelden. Sakka vertelt daarin onder meer dat de hoofddoek van zijn dochter op straat werd afgerukt. Ook werd de hond van de buren op het jonge meisje afgestuurd.

Op Facebook verschenen honderden boze reacties waarin werd opgeroepen de familie te hulp te schieten. Ook TV-presentator Tim Hofman, rapper Appa en Bas Smit (echtgenoot van presentatrice Nicolette van Dam) schaarden zich achter de Syrische slachtoffers.



Gemeente Heerlen en politie zeggen in een gezamenlijke verklaring donderdagochtend er "alles aan te doen om het Syrische gezin en andere betrokkenen te ondersteunen en te helpen". De Syriërs hebben naar verluidt eerder een "passende woning elders in de wijk geweigerd".

Er ligt "ook een verantwoordelijkheid voor de buurt om te zorgen dat de rust wederkeert", aldus het persbericht. "Wij zijn geschrokken van het effect van de eenzijdige berichtgeving op social media. Het is onacceptabel dat derden mensen tegen elkaar opzetten en maatschappelijke onrust en onveiligheid veroorzaken door een verhaal maar van één kant te belichten en hiermee uit zijn verband te trekken. We hebben begrip voor de emoties maar, (het aanzetten tot) geweld dan wel het dreigen daarmee is nooit de oplossing", aldus burgemeester Roel Wever en de Heerlense politiechef Bert Vermarien.



Vincio Wonen

De woningcorporatie Vincio Wonen raakte zelf ook in opspraak na "discriminerende reacties" op Facebook. "Wij vragen ons oprecht af waarom u geen gebruik maakt van de woonvereniging in uw eigen land", reageerde de 'corporatie' op de vraag waarom deze weigerde het Syrische gezin bij te staan. "Als u en andere buitenlanders dit zouden doen, hebben we minder klachten. Laten we eerlijk zijn: Volk is vol!"

Het bleek om een nep-account te gaan die in de nacht van woensdag op donderdag meerdere islamofobe en discriminerende berichten plaatste. Printscreens van de berichten afkomstig van de nep-account worden echter nog steeds veelvuldig gedeeld op sociale netwerken.

