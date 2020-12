Nieuw Nederlands dagrecord: 12.844 nieuwe positieve tests

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 12.844 nieuwe positieve coronatesten geturfd, een nieuw dagrecord.

Dat hoge cijfer heeft mogelijk te maken met een inhaalslag na een storing in het registratiesysteem van de GGD'en eerder deze week. Tussen dinsdagochtend en woensdag werden 11.202 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Op dinsdag rapporteerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu juist veel minder coronagevallen, bijna 6700. Dat was lager dan gebruikelijk door de computerstoring. In de dagen ervoor kwamen er meer dan 8000 gevallen per etmaal bij, met een uitschieter naar 9902 op zondag.

Het RIVM gaf woensdag aan dat niet is na te gaan hoeveel van de gemiste gevallen waren doorgegeven en hoeveel nog verwerkt moesten worden. Het zou nog tot vrijdag kunnen duren voordat alle gemiste meldingen alsnog zijn verwerkt.



Computerstoring

Ook het oude record van 30 oktober volgde kort na een computerstoring. Maar ook in de dagen daaromheen waren er ongeveer 10.000 nieuwe gevallen per etmaal.

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 67.000 positieve tests gemeld, een week eerder waren het er bijna 48.000.



Sterfgevallen

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg van woensdag op donderdag met 77, evenveel als het voorgaande etmaal. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

In de regio Rotterdam-Rijnmond werden verreweg de meeste nieuwe positieve tests (992) vastgesteld, gevolgd door Haaglanden (867). In Midden- en West-Brabant kregen 804 mensen te horen dat ze corona hebben. In de regio's Hollands-Midden (725) en Noord-Limburg (718) kwamen ook veel nieuwe gevallen aan het licht.

© ANP 2020