Koning Mohammed VI is 6e meest invloedrijke moslim ter wereld

De Marokkaanse koning Mohammed VI staat gerangschikt als de zesde meest invloedrijke moslim ter wereld.

De 2021 editie van de jaarlijkse 'moslim 500-ranglijst' van het Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) in Amman (Jordanië) zag de monarch van Marokko één plek stijgen ten opzichte van vorig jaar.

Bovenaan de lijst staat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, hij steeg van de zesde plaats in 2020 naar de eerste plaats in 2021. In 2019 stond het Turkse staatshoofd ook al op de eerste plek.

In de top 5 van invloedrijke moslims stonden enkele van 's werelds prominente leiders uit het Midden-Oosten. De Saoedische koning Salman stond op de tweede plaats, gevolgd door de Iraanse ayatollah Ali Khamenei, koning Abdullah II van Jordanië, en de Pakistaanse geleerde Muhammad Taqi Usmani.



Volgens de ranglijst dankt koning Mohammed VI zijn hoge positie in de ranglijst aan het gegeven dat de monarch een directe afstammeling is van de profeet Mohammed (saws). De Alouyite-dynastie van Marokko regeert het land sinds 1641.

De Jordaanse organisatie hield bij het opmaken van de ranglijst ook rekening met de invloed van de Marokkaanse koning bij het belichten van de belangrijke en onmisbare rol van vrouwen in het onderwijs en in de Marokkaanse samenleving in het algemeen.

Het RISSC benadrukte ook de invloed van koning Mohammed VI op het Maliki-netwerk middels 's werelds oudste universiteit - Al Qarawiyyin - in Fez.

