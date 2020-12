Marokko: Ook sheikh Fizazi staat achter normalisatie met Israël

Sheikh Mohammed Fizazi heeft zich bijzonder begripvol geuit over het voornemen van Rabat om de betrekkingen met Tel Aviv te normaliseren

In een tirade op Facebook heeft de sheikh uitgehaald naar iedereen die de normalisatieplannen van de Marokkaanse autoriteiten heeft bekritiseerd. Volgens Sheikh Fizazi heeft Marokko het recht om allianties te sluiten met andere landen om zich te beschermen tegen buitenlandse invloeden zoals Algerije en Polisario.

De sheikh verwijt de leiders van buurland Algerije dat ze optrekken met de "communistische kleinkinderen van Fidel Castro" en wapens kopen bij de Russen om "Marokkaanse moslimbroeders te doden". "Is dat verboden of toegestaan?", vroeg hij zich af.

Hoewel hij wel benadrukt een felle tegenstander te zijn van de normalisatie en het zionisme roept hij iedereen op de geplande verzoening met de Joodse staat te zien als "moment van bezinning, reflectie en analyse".



Fizazi herinnerde er aan dat koning Mohammed VI in een telefoongesprek met de Palestijnse president heeft aangeven voorstander te blijven van de tweestatenoplossing en dat de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita het omstreden Amerikaanse vredesplan van Donald Trump eerder dit jaar heeft veroordeeld.

Iedereen die het regeringsbesluit ziet als 'verraad van de Palestijnse zaak' is volgens de sheikh zèlf een "vijand van het vaderland".



Fizazi wees ook op de normalisatie met Frankrijk nadat het West-Europese land meer dan zeven miljoen Noord-Afrikanen had afgeslacht. Ook het Christelijke Spanje heeft tijdens de inquisitie miljoenen moslims vermoord en ontheemd, voegde hij toe. Is die normalisatie "halal of haram", vroeg de sheikh. "En de voortdurende bezetting van Andalusië, Ceuta en Melilla... Halal of Haram?", voegde hij toe.

Hij bekritiseerde ook Palestina en wees erop dat de Palestijnen zelf aan het hoofd staan ​​van landen die betrekkingen met Israël normaliseren. "De leiders en activisten in Palestina worden behandeld in Israëlische ziekenhuizen", zei hij. "Duizenden Palestijnen werken als arbeider in zionistische fabrieken en boerderijen", voegde hij toe.



Ook benoemde hij de "patriottische en loyale banden" van ongeveer een miljoen Joden van Marokkaanse afkomst die woonachtig zijn in bezet Palestina. "Het is hun recht om van en naar Marokko te reizen, zelfs als ze van de Israëlische luchthaven Ben Gurion komen.

Volgens Fizazi heeft de joodse lobby in Amerika en Europa meer betekent voor de nationale zaak dan de miljoenen moslims in Arabische landen.

