Mohammed VI stuurt beterschapswens naar Macron

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft donderdag beterschapswens verstuurd aan de Franse president Emmanuel Macron.

Het Franse staatshoofd werd donderdag positief getest op het coronavirus. "Ik heb vernomen dat u positief bent getest op COVID-19 en hoop dat u snel herstelt", luidt de boodschap van de koning.

Het Élysée-paleis meldde donderdag dat de 42-jarige Macron deze week de eerste symptomen van het virus vertoonde. Hij moet zeven dagen in quarantaine en werkt de komende dagen vanuit huis.

Ook de Franse premier Jean Castex is in quarantaine gegaan vanwege contact met Macron, maar hij heeft donderdag negatief getest. Meerdere Europese leiders zijn in zelfisolatie gegaan nadat ze de afgelopen dagen contact hebben gehad met de Franse president Emmanuel Macron.



Macron heeft het coronavirus hoogstwaarschijnlijk opgelopen op de Europese top vorige week in Brussel. Dat laat zijn kantoor weten.

De vrouw van Macron is niet besmet, bleek uit een test.

