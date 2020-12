Saoedi-Arabië gestart met vaccinatiecampagne coronavirus

Saoedi-Arabië is donderdag begonnen met de landelijke vaccinatiecampagne tegen het coronavirus, melden lokale media.

De Saoedische minister van Volksgezondheid Tawfiq Al-Rabiah ontving als eerste het vaccin, meldt staatspersbureau Saudi Press Agency (SPA).

"Deze campagne is de grootste vaccinatie-operatie in het Koninkrijk. (...) Het vaccin tegen coronavirus is veilig en de toediening geschied op vrijwillige basis.", aldus Al-Rabiah.

Woensdag maakte de Saoedische minister van Volksgezondheid bekend dat het koninkrijk de eerste batch van het Pfizer-BioNtech coronavaccin had ontvangen.



Het ministerie van Volksgezondheid zei dat het vaccin het "veilig en effectief is" en dat deze kosteloos beschikbaar is voor alle inwoners.

Afgelopen woensdag registreerde Saoedi-Arabië in totaal 360.690 besmettingsgevallen van het coronavirus, waaronder 6.100 doden en 351.570 herstellingen.

© MAROKKO.NL 2020