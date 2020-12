Schadevergoeding voor Marokkaan na onrechtmatig gebruik foto in Hollywood actiefilm

Een rechtbank in het Spaanse Valencia heeft Warner Bros Entertainment opgedragen een schadevergoeding te betalen van € 25.000 aan een Marokkaanse Spanjaard

Dat meldt persbureau Europe Press. In de film 'The Accountant' uit 2016 met Ben Afleck in de hoofdrol werd een foto van de Marokkaanse zakenman getoond. Hij werd in de film geassocieerd met Carlo Gambino, het hoofd van de Italiaans-Amerikaans maffia.

De man werd door zijn tienerzoon gewezen op zijn verschijning in de Hollywoord film. Volgens de man heeft hij imagoschade opgelopen als gevolg van de film en eiste aanvankelijk een schadevergoeding van € 250.000,-

De rechter stelde de man in het gelijk maar gaf wel aan dat de hij slechts een seconde zichtbaar was in de ruim 115 minuten durende film.



Volgens filmstudio Warner Bros is de foto afkomstig van een arrestatiebevel uitgevaardigd door de Amerikaanse federale politiedienst FBI in verband met een vermeend misdrijf uit 2004.

De rechtbank oordeelde echter dat het beeld van de man in de film werd gebruikt "zonder enige vorm van toestemming" met als bijschrift "Vermoedelijke Gambino familie medeverdachten".

© MAROKKO.NL 2020