Spanje begonnen met uitzetten illegale Marokkaanse immigranten

De Spaanse autoriteiten zijn na onderhandelingen met Marokko begonnen met het deporteren van honderden illegale Marokkaanse immigranten.

De deportaties vinden plaats in de aanloop naar de Marokkaans-Spaane besprekingen die aanvankelijk donderdag 17 december plaats zouden vinden, maar werden uitgesteld tot februari 2021.

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft opdracht gegeven tot de uitzetting van 20 Marokkaanse illegale migranten. De groep werd vanuit de Canarische Eilanden overgevlogen naar het zuid-Marokkaanse Laâyoune. Spanje hoopt het aantal deportaties te verhogen naar 50 per week.

De Canarische Eilanden hebben dit jaar te maken met een groeiende instroom van Afrikaanse migranten. Meer dan 18.000 migranten bereikten de archipel dit jaar, de helft van de instroom vond afgelopen maand plaats.



De Spaanse regering van de linkse premier Pedro Sánchez heeft tijdelijke kampen laten opzetten voor maximaal 7000 mensen en heeft in verschillende Afrikaanse landen een diplomatiek offensief gelanceerd om ervoor te zorgen dat er minder migranten naar de Spaanse eilanden in de Atlantische Oceaan komen.

Volgens Khalid Zerouali, migratiedirecteur bij het Marokkaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft de verscherpte grenscontrole langs de noordkust ertoe geleid dat migranten naar alternatieve routes zijn gaan zoeken.



Door grenssluitingen en opgeschorte passagiersverbindingen als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal migranten dat aankomt op de Canarische Eilanden aanzienlijk toegenomen. Een vertienvoudiging vergeleken met vorig jaar.

Marokko heeft woensdag geweigerd migranten uit derde landen op te nemen. De Europese Unie had Marokko daar om gevraagd. De Europese commissaris voor Migratie Ylva Johansson was in december in Rabat om de mogelijkheid te bespreken met de Marokkaanse autoriteiten.

Zerouali benadrukte dat Marokko dit jaar heeft voorkomen dat 32.000 mensen de Straat van Gibraltar overstaken.

